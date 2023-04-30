岸田首相がエジプト入り
2023年04月30日03時59分
【カイロ時事】岸田文雄首相は２９日夜（日本時間３０日未明）、政府専用機でエジプトのカイロ国際空港に到着した。
岸田首相がエジプト入り
2023年04月30日03時59分
【カイロ時事】岸田文雄首相は２９日夜（日本時間３０日未明）、政府専用機でエジプトのカイロ国際空港に到着した。
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