江村が３位 フェンシングＧＰ
2023年04月29日21時54分
フェンシングのグランプリ（ＧＰ）は２９日、ソウルで行われ、女子サーブル個人で江村美咲（立飛ホールディングス）が３位に入った。（時事）
江村が３位 フェンシングＧＰ
2023年04月29日21時54分
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