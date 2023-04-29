Ｊ１得点ランキング（２９日現在）
2023年04月29日21時11分
１アンデ（Ｍ） ７
２町 野（湘） ６
２伊 藤（新） ６
２大 迫（神） ６
５浅 野（札） ５
５鈴 木（鹿） ５
５小川航（横） ５
５ドウグ（広） ５
９太 田（新） ４
９ユンカ（名） ４
９パトリ（京） ４
９レオセ（Ｃ） ４
９山 岸（福） ４
Ｊ１得点ランキング（２９日現在）
2023年04月29日21時11分
１アンデ（Ｍ） ７
２町 野（湘） ６
２伊 藤（新） ６
２大 迫（神） ６
５浅 野（札） ５
５鈴 木（鹿） ５
５小川航（横） ５
５ドウグ（広） ５
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