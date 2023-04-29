日本中央競馬会は２９日、第１６７回天皇賞・春（ＧI、３０日、京都競馬場、芝３２００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、史上６頭目の春連覇を狙うタイトルホルダーが単勝１．６倍で断然の１番人気に支持された。

前哨戦の阪神大賞典を制したジャスティンパレスが５．７倍で続き、ボルドグフーシュが７．９倍で３番人気。昨年の菊花賞馬で、８．１倍だったアスクビクターモアまでの４頭が１０倍を切った。