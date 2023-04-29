川崎が快勝 Ｊリーグ・福岡―川崎
2023年04月29日19時05分
川崎が快勝。テンポ良くパスを回してボールを支配し、圧倒的に攻め込んだ。前半１２分に登里が先制点。後半立ち上がりに宮代がクロスに合わせ、同２０分にも追加点。守備への切り替えも早かった。福岡は終盤に１点を返すのがやっとだった。
川崎が快勝 Ｊリーグ・福岡―川崎
2023年04月29日19時05分
川崎が快勝。テンポ良くパスを回してボールを支配し、圧倒的に攻め込んだ。前半１２分に登里が先制点。後半立ち上がりに宮代がクロスに合わせ、同２０分にも追加点。守備への切り替えも早かった。福岡は終盤に１点を返すのがやっとだった。
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