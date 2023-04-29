丸山翔と支配下契約 プロ野球・ヤクルト
2023年04月29日17時58分
ヤクルトは２９日、丸山翔大投手（２４）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は６８。
福岡・小倉工高、西日本工大を経て育成ドラフト４位で２０２１年に入団。身長１９４センチの大型右腕で、最速１５１キロの直球が持ち味。
丸山翔と支配下契約 プロ野球・ヤクルト
2023年04月29日17時58分
ヤクルトは２９日、丸山翔大投手（２４）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は６８。
福岡・小倉工高、西日本工大を経て育成ドラフト４位で２０２１年に入団。身長１９４センチの大型右腕で、最速１５１キロの直球が持ち味。
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