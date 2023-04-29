３０日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月29日17時30分
▽巨人・ビーディ―広島・アンダーソン（東京ドーム）
▽ヤクルト・吉村―阪神・才木（神宮）
▽中日・高橋宏―ＤｅＮＡ・東（バンテリンドームナゴヤ）
３０日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
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