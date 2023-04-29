Ｊ１リーグ戦第１０節第１日・柏―京都
2023年04月29日17時24分
▽三協Ｆ柏
柏レイソル １ ０―１ １ 京都サンガＦＣ
勝点７ １―０ 勝点１３
▽得点者【柏】マテウスサビオ(2)（４７分）
【京】豊川(3)（８分）
▽観衆 ９０６５人
Ｊ１リーグ戦第１０節第１日・柏―京都
2023年04月29日17時24分
▽三協Ｆ柏
柏レイソル １ ０―１ １ 京都サンガＦＣ
勝点７ １―０ 勝点１３
▽得点者【柏】マテウスサビオ(2)（４７分）
【京】豊川(3)（８分）
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