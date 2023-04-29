オリックスは１点を追う三回に太田の二塁打、宗の中前打で２点を奪って逆転。六回にはシュウィンデルの犠飛で１点を加えた。山本は６回１失点で２勝目。救援陣も踏ん張り、逃げ切った。ロッテは七回に１点差まで迫ったが及ばなかった。