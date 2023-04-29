▽ニッパツ

北海道コンサドーレ札幌 ４ ２―１ １ 横浜ＦＣ

勝点１３ ２―０ 勝点３

▽得点者【札】浅野(4)(5)（３９分、６０分）小柏(3)（４６分＋）

田中駿(2)（９３分＋）

【横】近藤(1)（１分）

▽観衆 ７６３４人

（注）＋はロスタイム