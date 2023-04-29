国内では２９日、新たに１万３１７７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２５００人増加した。新たな死者は１５人。重症者は４９人で前日から３人増えた。



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東京都の新規感染者は１９１５人で、前週の土曜日と比べ４３８人増加した。新たな死者はいなかった。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。