広島、終盤に得点 Ｊリーグ・Ｃ大阪―広島
2023年04月29日16時09分
広島が終盤に均衡を破った。前半からサイド攻撃で押し込んだ。ゴールが遠かったが、後半ロスタイムにエゼキエウのクロスにドウグラスビエイラが飛び込んで得点。Ｃ大阪は相手の激しい守備に苦しみ、攻撃のリズムをつくれなかった。
広島、終盤に得点 Ｊリーグ・Ｃ大阪―広島
2023年04月29日16時09分
広島が終盤に均衡を破った。前半からサイド攻撃で押し込んだ。ゴールが遠かったが、後半ロスタイムにエゼキエウのクロスにドウグラスビエイラが飛び込んで得点。Ｃ大阪は相手の激しい守備に苦しみ、攻撃のリズムをつくれなかった。
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