プロ野球速報 （２９日）
2023年04月29日15時57分
＜セ＞
阪 神 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 － 巨 人（１８時、東京ドーム）
ＤｅＮ ２－４ 中 日（５回裏、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
ソフト １－３ 日ハム（６回表、エスコンフィールド）
楽 天 ５－２ 西 武（５回裏、ベルーナドーム）
ロッテ １－３ オリッ（６回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２９日）
2023年04月29日15時57分
＜セ＞
阪 神 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 － 巨 人（１８時、東京ドーム）
ＤｅＮ ２－４ 中 日（５回裏、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
ソフト １－３ 日ハム（６回表、エスコンフィールド）
楽 天 ５－２ 西 武（５回裏、ベルーナドーム）
ロッテ １－３ オリッ（６回裏、京セラドーム大阪）
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