【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのメキシコ・オープンは２８日、メキシコ・バヤルタのビダンタ・バヤルタ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日１３１位の小平智は１イーグル、５バーディー、ノーボギーの６４をマークして通算３アンダーに伸ばし、４５位に浮上した。同じく６４を出したトニー・フィノー（米国）が１３アンダーで首位に立った。