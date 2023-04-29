小平、４５位に浮上 米男子ゴルフ
2023年04月29日11時58分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのメキシコ・オープンは２８日、メキシコ・バヤルタのビダンタ・バヤルタ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日１３１位の小平智は１イーグル、５バーディー、ノーボギーの６４をマークして通算３アンダーに伸ばし、４５位に浮上した。同じく６４を出したトニー・フィノー（米国）が１３アンダーで首位に立った。
小平、４５位に浮上 米男子ゴルフ
2023年04月29日11時58分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのメキシコ・オープンは２８日、メキシコ・バヤルタのビダンタ・バヤルタ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日１３１位の小平智は１イーグル、５バーディー、ノーボギーの６４をマークして通算３アンダーに伸ばし、４５位に浮上した。同じく６４を出したトニー・フィノー（米国）が１３アンダーで首位に立った。
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