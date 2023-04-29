▽カブス・鈴木 マーリンズ戦に４番右翼で出場し、４打数無安打、１三振。打率２割６分。

▽レッドソックス・吉田 ガーディアンズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打。８試合連続安打で打率２割７分５厘。（時事）