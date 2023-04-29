【ミルウォーキー時事】米大リーグは２８日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はガーディアンズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打だった。八回に二塁打を放って８試合連続安打。チームは２―５で敗れた。エンゼルスの大谷はブルワーズ戦に３番指名打者で出て第３打席まで無安打。

カブスの鈴木はマーリンズ戦に４番右翼で出場し、４打数無安打。カブスは２―３で敗れた。