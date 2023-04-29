吉田、８試合連続安打 大谷は第３打席まで無安打―米大リーグ
2023年04月29日10時58分
【ミルウォーキー時事】米大リーグは２８日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はガーディアンズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打だった。八回に二塁打を放って８試合連続安打。チームは２―５で敗れた。エンゼルスの大谷はブルワーズ戦に３番指名打者で出て第３打席まで無安打。
カブスの鈴木はマーリンズ戦に４番右翼で出場し、４打数無安打。カブスは２―３で敗れた。
吉田、８試合連続安打 大谷は第３打席まで無安打―米大リーグ
2023年04月29日10時58分
【ミルウォーキー時事】米大リーグは２８日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はガーディアンズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打だった。八回に二塁打を放って８試合連続安打。チームは２―５で敗れた。エンゼルスの大谷はブルワーズ戦に３番指名打者で出て第３打席まで無安打。
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