欧州サッカー各国リーグ（２８日）
2023年04月29日09時46分
▽スペイン１部リーグ
Ｒソシエダー ２―０ オサスナ
ド
▽イタリア・セリエＡ
レッチェ １―０ ウディネーゼ
モンツァ ２―０ スペツィア
▽ドイツ１部リーグ
ボーフム １―１ ドルトムント
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２８日）
2023年04月29日09時46分
▽スペイン１部リーグ
Ｒソシエダー ２―０ オサスナ
ド
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レッチェ １―０ ウディネーゼ
モンツァ ２―０ スペツィア
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