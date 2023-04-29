先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合が２９日、群馬県高崎市で開幕した。対話型人工知能（ＡＩ）の「チャットＧＰＴ」など、ＡＩの急速な進化に対する懸念が顕在化する中、規律の在り方などを討議。日本は議長国として議論を主導し、「信頼できるＡＩ」に向けてＧ７の連携を打ち出す閣僚宣言の採択を目指す。

会合は３０日まで。ＡＩがもたらす影響について意見交換するほか、国際的な技術標準といった共通ルールづくりを議論。各国でＡＩへの規制が異なる中、ルールの一貫性や透明性の確保を図る。