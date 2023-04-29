時事ドットコムニュース

>

経済

>

「信頼できるＡＩ」へ連携議論　Ｇ７デジタル相会合が開幕―群馬…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

「信頼できるＡＩ」へ連携議論　Ｇ７デジタル相会合が開幕―群馬・高崎

2023年04月29日10時22分

開幕した先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合＝２９日午前、群馬県高崎市

開幕した先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合＝２９日午前、群馬県高崎市

  • 先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合の「オープニングセッション」であいさつする河野太郎デジタル相＝２９日午前、群馬県高崎市

　先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合が２９日、群馬県高崎市で開幕した。対話型人工知能（ＡＩ）の「チャットＧＰＴ」など、ＡＩの急速な進化に対する懸念が顕在化する中、規律の在り方などを討議。日本は議長国として議論を主導し、「信頼できるＡＩ」に向けてＧ７の連携を打ち出す閣僚宣言の採択を目指す。
　会合は３０日まで。ＡＩがもたらす影響について意見交換するほか、国際的な技術標準といった共通ルールづくりを議論。各国でＡＩへの規制が異なる中、ルールの一貫性や透明性の確保を図る。

関連記事

こんな記事も

経済用語

経済

もっと見る
　| ニッポンの魅力ＰＲ
２０２３年「東アジア文化都市」に選定

yayoi
静岡の魅力を世界に [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ