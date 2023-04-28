ロッテが競り勝つ プロ野球・オリックス―ロッテ
2023年04月28日21時36分
ロッテは３点を追う五回、藤原の２点二塁打と藤岡の左前打で同点。延長十回１死満塁から山口の犠飛で勝ち越した。佐々木朗は７回３失点。３番手の沢村が２勝目。オリックスはリードを守り切れず、最後は７番手の近藤が踏ん張れなかった。
ロッテが競り勝つ プロ野球・オリックス―ロッテ
2023年04月28日21時36分
ロッテは３点を追う五回、藤原の２点二塁打と藤岡の左前打で同点。延長十回１死満塁から山口の犠飛で勝ち越した。佐々木朗は７回３失点。３番手の沢村が２勝目。オリックスはリードを守り切れず、最後は７番手の近藤が踏ん張れなかった。
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