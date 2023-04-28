ロッテは３点を追う五回、藤原の２点二塁打と藤岡の左前打で同点。延長十回１死満塁から山口の犠飛で勝ち越した。佐々木朗は７回３失点。３番手の沢村が２勝目。オリックスはリードを守り切れず、最後は７番手の近藤が踏ん張れなかった。