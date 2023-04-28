西武が零封勝ち。今井は７四球を与えながら要所を締め、６回無安打無失点で３勝目。継投でつないだ。打線は一回に中村が先制２ラン。八回にマキノンの２ランで加点した。楽天は３連敗。好投した田中将に、打線が応えられなかった。