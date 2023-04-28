円下落、１３６円台 １カ月半ぶり安値―ロンドン外為
2023年04月28日20時37分
【ロンドン時事】週末２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策決定会合を受け、大規模金融緩和が長期化するとの観測から円売り・ドル買いが急速に進み、１ドル＝１３６円台前半に下落、ほぼ１カ月半ぶりの安値を付けた。正午現在は１３６円００～１０銭と、前日午後４時比１円９５銭の大幅な円安・ドル高。
円下落、１３６円台 １カ月半ぶり安値―ロンドン外為
2023年04月28日20時37分
【ロンドン時事】週末２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策決定会合を受け、大規模金融緩和が長期化するとの観測から円売り・ドル買いが急速に進み、１ドル＝１３６円台前半に下落、ほぼ１カ月半ぶりの安値を付けた。正午現在は１３６円００～１０銭と、前日午後４時比１円９５銭の大幅な円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル