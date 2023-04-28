【ロンドン時事】週末２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策決定会合を受け、大規模金融緩和が長期化するとの観測から円売り・ドル買いが急速に進み、１ドル＝１３６円台前半に下落、ほぼ１カ月半ぶりの安値を付けた。正午現在は１３６円００～１０銭と、前日午後４時比１円９５銭の大幅な円安・ドル高。