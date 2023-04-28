ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本は２８日、今月３日に起こした大規模な通信障害について、電気通信事業法に基づく「重大な事故」として報告書を総務省に提出した。光回線を使った電話サービスが最大約２３万回線で使えなくなり、１１９番などの緊急通報にも支障が出た。

総務省は報告書を精査した上で、両社への行政指導を検討する。