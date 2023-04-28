ＪＲ３社、３年ぶり黒字 旅客回復、コロナ前水準は見通せず―２３年３月期
2023年04月28日18時53分
ＪＲ東日本、東海、西日本３社の２０２３年３月期連結決算が２８日、出そろった。３社とも前期比２～５割の増収で、純損益は通期として３年ぶりの黒字となった。経済活動正常化で旅客需要が持ち直し、前例のない巨額赤字に陥ったコロナ禍からの脱却にようやくめどが付いた。ただ、コロナ前水準の鉄道利用回復は見通せない状況だ。
ＪＲ３社、３年ぶり黒字 旅客回復、コロナ前水準は見通せず―２…
2023年04月28日18時53分
ＪＲ東日本、東海、西日本３社の２０２３年３月期連結決算が２８日、出そろった。３社とも前期比２～５割の増収で、純損益は通期として３年ぶりの黒字となった。経済活動正常化で旅客需要が持ち直し、前例のない巨額赤字に陥ったコロナ禍からの脱却にようやくめどが付いた。ただ、コロナ前水準の鉄道利用回復は見通せない状況だ。
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