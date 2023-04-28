【ロンドン時事】週末２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和の維持を受けて円売り・ドル買いが急速に進み、１ドル＝１３５円台後半に下落した。午前９時現在は１３５円７０～８０銭と、前日午後４時比１円６５銭の円安・ドル高。