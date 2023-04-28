国内感染、新たに１万１４０２人 前週比１３００人増―新型コロナ
2023年04月28日19時39分
国内では２８日、新たに１万１４０２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約１３００人増えた。新たな死者は２５人。重症者は４６人で前日から２人減った。
東京都は新たに１６１３人の感染を確認。前週金曜日と比べ１７２人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。
国内感染、新たに１万１４０２人 前週比１３００人増…
2023年04月28日19時39分
国内では２８日、新たに１万１４０２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約１３００人増えた。新たな死者は２５人。重症者は４６人で前日から２人減った。
東京都は新たに１６１３人の感染を確認。前週金曜日と比べ１７２人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。
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