国内では２８日、新たに１万１４０２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約１３００人増えた。新たな死者は２５人。重症者は４６人で前日から２人減った。

東京都は新たに１６１３人の感染を確認。前週金曜日と比べ１７２人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。