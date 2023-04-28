セ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年04月28日16時16分
【出場選手登録】▽ヤクルト・山田哲人内野手▽ＤｅＮＡ・西巻賢二内野手▽巨人・高橋優貴投手、高梨雄平投手▽広島・羽月隆太郎内野手▽中日・谷元圭介投手、村松開人内野手
【同抹消】▽ヤクルト・宮本丈内野手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽巨人・今村信貴投手（再登録は５月８日以降）
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年04月28日16時16分
【出場選手登録】▽ヤクルト・山田哲人内野手▽ＤｅＮＡ・西巻賢二内野手▽巨人・高橋優貴投手、高梨雄平投手▽広島・羽月隆太郎内野手▽中日・谷元圭介投手、村松開人内野手
【同抹消】▽ヤクルト・宮本丈内野手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽巨人・今村信貴投手（再登録は５月８日以降）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球速報 （２８日）(04/28 18:13)
プロ野球速報 （２８日）(04/28 18:13)
２９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(04/28 18:05)
２９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(04/28 18:03)
７月にパナマと対戦 Ｗ杯直前の親善試合―なでしこジャパン(04/28 17:49)
牧原大、復帰まで１カ月 プロ野球・ソフトバンク(04/28 17:48)
渡辺「中身濃いシーズン」 ＮＢＡ５季目を総括―バスケットボール(04/28 17:42)
山縣「わくわくも、不安も」 ２９日、織田記念―陸上(04/28 17:32)
玉井「目標は変えず」 世界選手権へ意気込み―水泳飛び込み男子(04/28 17:25)
バイエルン、今夏来日へ Ｊ１川崎と親善試合―ドイツ・サッカー(04/28 17:15)
２７年男子Ｗ杯、カタールで 次回女子はドイツ開催―バスケットボール(04/28 16:24)
パ・リーグ公示（２８日） プロ野球(04/28 16:17)
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球(04/28 16:16)
霧馬山、充実の申し合い 大相撲春巡業(04/28 16:12)
新旧の菊花賞馬が激突 タイトルホルダーとアスクビクターモア―競馬天皇賞・春(04/28 15:46)
ＮＨＬプレーオフ（２７日）(04/28 15:32)
ＮＢＡプレーオフ（２７日）(04/28 15:32)
グライナー「苦難に直面」 釈放後、初の会見―米女子バスケ(04/28 15:23)
ヌートバー、１番で存在感 出塁率４割超え―米大リーグ・カージナルス(04/28 15:07)
日本選手の成績（２７日） 米大リーグ(04/28 15:01)
米大リーグ試合結果（２７日）(04/28 14:54)
Ｔリーグは７月下旬開幕 卓球(04/28 14:46)
セルティックス準決勝へ ＮＢＡプレーオフ(04/28 14:44)
西村、冷静に巻き返し 米女子ゴルフ(04/28 14:22)
ディック・グロートさん死去 ６０年ナのＭＶＰ―米大リーグ(04/28 14:03)
米女子ゴルフ・談話(04/28 12:18)
小平、出遅れ１３１位 米男子ゴルフ(04/28 12:14)
西村が１２位発進 古江２０位、畑岡、渋野は３３位―米女子ゴルフ(04/28 12:13)
ジャクソン、最高額で契約延長 年平均７０億円―ＮＦＬ(04/28 12:05)
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球(04/28 11:38)