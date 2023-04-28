【出場選手登録】▽ヤクルト・山田哲人内野手▽ＤｅＮＡ・西巻賢二内野手▽巨人・高橋優貴投手、高梨雄平投手▽広島・羽月隆太郎内野手▽中日・谷元圭介投手、村松開人内野手

【同抹消】▽ヤクルト・宮本丈内野手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽巨人・今村信貴投手（再登録は５月８日以降）