じもとホールディングス（ＨＤ）と傘下のきらやか銀行は２８日、公的資金の注入を９月をめどに申請すると発表した。財務基盤の強化に向け、コロナ禍で打撃を受けた中小企業を支援するための特例措置を活用する。申請額は未定。じもとＨＤは主要株主のＳＢＩホールディングスと追加支援の協議を申請に併せて始め、経営改善を図る。