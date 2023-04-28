東京株、年初来高値
2023年04月28日15時09分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、前日比３９８円７６銭高の２万８８５６円４４銭と今年の高値を更新して終了した。
東京株、年初来高値
2023年04月28日15時09分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、前日比３９８円７６銭高の２万８８５６円４４銭と今年の高値を更新して終了した。
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