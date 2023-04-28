日本選手の成績（２７日） 米大リーグ
2023年04月28日15時01分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ５ ３ １ ０ ０ ０ ．２７８ １７ ６
鈴 木 ４ １ ０ ０ ０ ０ ．２８３ ６ １
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
大 谷 ６ ３ ５ ５ ８ ５ ４ ０ ０ １．８５
（時事）
日本選手の成績（２７日） 米大リーグ
2023年04月28日15時01分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ５ ３ １ ０ ０ ０ ．２７８ １７ ６
鈴 木 ４ １ ０ ０ ０ ０ ．２８３ ６ １
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
大 谷 ６ ３ ５ ５ ８ ５ ４ ０ ０ １．８５
（時事）
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