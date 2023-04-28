韓国が「旧ホワイト国」復帰 輸出管理の実効性確認―経産省
2023年04月28日12時56分
経済産業省は２８日、韓国を輸出手続きを簡素化する「グループＡ（旧ホワイト国）」に復帰させる方針を固めた。軍事転用が可能な物資や技術に対する韓国の輸出管理の実効性を確認できたと判断した。近く発表する。
韓国が「旧ホワイト国」復帰 輸出管理の実効性確認―経産省
2023年04月28日12時56分
経済産業省は２８日、韓国を輸出手続きを簡素化する「グループＡ（旧ホワイト国）」に復帰させる方針を固めた。軍事転用が可能な物資や技術に対する韓国の輸出管理の実効性を確認できたと判断した。近く発表する。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
日銀、金融政策「多角的に検証」 大規模緩和維持―植田総裁初の決定会合(04/28 13:25)
韓国が「旧ホワイト国」復帰 輸出管理の実効性確認―経産省(04/28 12:56)
ホンダＥＶ電池工場に１５８７億円 国内生産基盤を強化―経産省(04/28 12:47)
円相場、１３４円０９～１１銭 ２８日正午現在(04/28 12:10)
３月鉱工業生産、０．８％上昇 車好調、基調判断引き上げ―経産省(04/28 12:08)
違反旅客船の罰則強化 知床事故受けた改正法成立(04/28 11:50)
２２年度の求人、１．３１倍 ２年連続改善、失業率は２．６％(04/28 11:50)
１９８円高の２万８６５６円１９銭 ２８日午前の平均株価(04/28 11:38)
政投銀副社長に太田氏 元財務次官、森友問題対応(04/28 11:11)
富士フイルム、欧州の半導体材料工場を増強 投資額４５億円(04/28 11:09)
４月の都内物価、３．５％上昇 伸び再拡大、食料高４７年ぶり―総務省(04/28 11:03)
Ｇ７新潟会合に新興国招待 経済・金融で連携強化―財務省(04/28 10:58)
緊急時の外貨融通強化へ アジア各国と議論―鈴木財務相(04/28 10:55)
核ごみ処分、政府の責任 基本方針を閣議決定(04/28 10:53)
対ロ制裁回避阻止へ協調 Ｇ７、次官級会合で確認(04/28 10:39)
富士通、平均１０％賃上げ(04/28 10:19)
５月の食品値上げ、８２４品 缶コーヒーなど―帝国データ(04/28 10:10)
円相場、１３３円７８～８０銭 ２８日午前９時現在(04/28 09:06)
洋上風力、ＥＥＺへ拡大 政府、新海洋基本計画を決定(04/28 08:47)
価格転嫁定着が重要 持続的賃上げへ―中小企業白書(04/28 08:28)
ホンダ、国内にＥＶ電池工場 投資額４０００億円規模―ＧＳユアサと(04/28 00:19)
米証券に追加出資 最大１５％―三井住友ＦＧ(04/27 22:46)
北海道電力社長に斎藤氏 藤井氏は会長に―６月２８日付(04/27 20:35)
植田総裁、初の金融政策会合 物価見通しの上方修正議論―日銀(04/27 20:31)
関電、営業自粛を延長 ５月の改善計画まで―不正閲覧(04/27 20:29)
電力９社据え置き 都市ガス４社値下げ―６月料金(04/27 20:16)
振込手数料、一部引き上げ 「店頭」負担増、ネット誘導―三菱ＵＦＪ銀(04/27 20:13)
ＡＮＡ、３年ぶり黒字 旅客回復で純利益８９４億円(04/27 20:01)
ユニゾ債権、焦げ付く恐れ 民事再生、地銀に余波(04/27 19:49)
山崎製パン、２２７品値上げ 小麦高などで平均７％(04/27 19:40)
ビジネスワイヤ
PR TIMES