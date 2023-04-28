１９８円高の２万８６５６円１９銭 ２８日午前の平均株価
2023年04月28日11時38分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６５６円１９銭と前日終値比１９８円５１銭高で終わった。出来高は概算で６億８６００万株。
１９８円高の２万８６５６円１９銭 ２８日午前の平均株価
2023年04月28日11時38分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６５６円１９銭と前日終値比１９８円５１銭高で終わった。出来高は概算で６億８６００万株。
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