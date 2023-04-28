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労働力確保へ中長期就労　技能実習「新制度」で中間報告―有識者…

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労働力確保へ中長期就労　技能実習「新制度」で中間報告―有識者会議

2023年04月28日11時38分

外国人技能実習制度の見直しを求める中間報告書を取りまとめた政府の有識者会議＝２８日午前、東京都千代田区

外国人技能実習制度の見直しを求める中間報告書を取りまとめた政府の有識者会議＝２８日午前、東京都千代田区

　外国人技能実習制度などの見直しを検討する政府の有識者会議（座長＝田中明彦・国際協力機構理事長）は２８日、同制度の廃止と「人材確保」を目的とする新制度の創設を求める中告書を公表した。外国人の中長期的な就労を促すため、在留資格「特定技能」へ円滑に移行できる仕組みづくりを提唱。処遇改善など企業側の体制整備も求めた。新制度の詳細をさらに議論し、今秋に最終報告書をまとめる予定。

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