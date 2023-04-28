外国人技能実習制度などの見直しを検討する政府の有識者会議（座長＝田中明彦・国際協力機構理事長）は２８日、同制度の廃止と「人材確保」を目的とする新制度の創設を求める中 間 報 告書を公表した。外国人の中長期的な就労を促すため、在留資格「特定技能」へ円滑に移行できる仕組みづくりを提唱。処遇改善など企業側の体制整備も求めた。新制度の詳細をさらに議論し、今秋に最終報告書をまとめる予定。