元財務事務次官の太田充氏

日本政策投資銀行が、元財務事務次官の太田充氏（６３）を副社長に起用する人事を固めたことが２８日、分かった。６月に就任する見通し。太田氏は財務省理財局長の在任中、森友学園への国有地売却を巡る決裁文書改ざん問題で、国会対応に当たった。