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富士フイルムは２８日、ベルギーにある半導体材料工場の製造設備を増強すると発表した。投資額は約４５億円で２０２５年に稼働させる。半導体の保護膜などに使われるポリイミドの同工場における生産能力は、現行比で２倍となる。世界的な半導体需要の増加に対応する。