緊急時の外貨融通強化へ アジア各国と議論―鈴木財務相
2023年04月28日10時55分
鈴木俊一財務相は２８日の閣議後記者会見で、アジア各国との間で通貨危機などに備えて外貨を相互に融通する枠組み「チェンマイ・イニシアチブ」など地域金融協力の強化を進める方針を明らかにした。感染症の世界的流行や自然災害時の柔軟な資金供給の手段を確保するのが狙い。
韓国で来週開かれる日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国の財務相・中央銀行総裁会議で議論する。
緊急時の外貨融通強化へ アジア各国と議論―鈴木財務…
2023年04月28日10時55分
鈴木俊一財務相は２８日の閣議後記者会見で、アジア各国との間で通貨危機などに備えて外貨を相互に融通する枠組み「チェンマイ・イニシアチブ」など地域金融協力の強化を進める方針を明らかにした。感染症の世界的流行や自然災害時の柔軟な資金供給の手段を確保するのが狙い。
韓国で来週開かれる日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国の財務相・中央銀行総裁会議で議論する。
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