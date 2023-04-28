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対ロ制裁回避阻止へ協調　Ｇ７、次官級会合で確認

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対ロ制裁回避阻止へ協調　Ｇ７、次官級会合で確認

2023年04月28日10時39分

　【ワシントン時事】米財務省は２７日、ウクライナに侵攻したロシアによる制裁回避の阻止に向け、先進７カ国（Ｇ７）が次官級会合を開いたと発表した。５月中旬から日本で開くＧ７の財務相・中央銀行総裁会議や首脳会議（広島サミット）を前に、ロシアを支援する第三国への対応で協調することを確認。制裁の抜け道を封じるため、官民の連携を強化することでも一致した。

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