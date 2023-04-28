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富士通は２８日までに、国内全社員を対象に月額賃金を平均１０％、最大２９％引き上げると発表した。４月分からさかのぼって適用する。ＩＴ業界では技術者らの獲得競争が激化しており、優秀な人材の獲得・定着を狙う。