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帝国データバンクが２８日発表した調査によると、主要食品１９５社が公表した５月の食品値上げは８２４品目だった。原材料価格の高騰が響き、前年同月比３．３倍に拡大。前年水準を上回るのは４カ月連続となる。このうち、５月１日に一斉に値上がりする缶コーヒーを含む飲料が３８８品目とほぼ半数を占めた。