環境省は２８日、２０３０年度までに家庭などでの電力消費に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）排出量実質ゼロを目指す「脱炭素先行地域」として、鳥取市や松江市など１６カ所を選んだ。今回を含め６２カ所が選ばれており、環境省は２５年度までに１００カ所以上の選定を目指している。