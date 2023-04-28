脱炭素地域、新たに１６カ所 環境省
2023年04月28日09時36分
環境省は２８日、２０３０年度までに家庭などでの電力消費に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）排出量実質ゼロを目指す「脱炭素先行地域」として、鳥取市や松江市など１６カ所を選んだ。今回を含め６２カ所が選ばれており、環境省は２５年度までに１００カ所以上の選定を目指している。
脱炭素地域、新たに１６カ所 環境省
2023年04月28日09時36分
環境省は２８日、２０３０年度までに家庭などでの電力消費に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）排出量実質ゼロを目指す「脱炭素先行地域」として、鳥取市や松江市など１６カ所を選んだ。今回を含め６２カ所が選ばれており、環境省は２５年度までに１００カ所以上の選定を目指している。
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