ドイツ最大手銀行のドイツ銀行は２７日、追加で人員削減を行う方針を明らかにした。間接部門の従業員が対象で、ロイター通信によると８００人程度に上る見込み。コスト削減を進めることで財務基盤を強化する。



米ファースト銀、預金４割減 最大２５％の人員削減

この日発表した２０２３年１～３月期決算によると、純利益は前年同期比９％増の１１億５８００万ユーロ（約１７００億円）。投資銀行部門が苦戦したものの、金利上昇を受けて収入全体は５％増となった。