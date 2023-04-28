３月鉱工業生産、０．８％上昇
2023年04月28日09時02分
経済産業省が２８日発表した３月の鉱工業生産指数速報値（２０１５年＝１００、季節調整済み）は９５．７と、前月比０．８％上昇した。上昇は２カ月連続。生産の基調判断は「緩やかな持ち直しの動き」とした。
３月鉱工業生産、０．８％上昇
2023年04月28日09時02分
経済産業省が２８日発表した３月の鉱工業生産指数速報値（２０１５年＝１００、季節調整済み）は９５．７と、前月比０．８％上昇した。上昇は２カ月連続。生産の基調判断は「緩やかな持ち直しの動き」とした。
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