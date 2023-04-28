厚生労働省が２８日発表した３月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月比０．０２ポイント悪化し、１．３２倍だった。

総務省が同日発表した３月の労働力調査によると、完全失業率（同）は前月比０．２ポイント上昇の２．８％だった。