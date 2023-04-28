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首相動静（４月２８日）

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首相動静（４月２８日）

2023年04月28日22時09分

　午前７時３６分、公邸発。同３７分、官邸着。
　午前７時４２分から同５２分まで、総合海洋政策本部会合。
　午前７時５７分から同８時１２分まで、閣議。同１５分から同２５分まで、国際園芸博覧会関係閣僚会議。
　午前８時２７分から同９時１分まで、西経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。同２分から同１４分まで、秋葉剛男国家安全保障局長。
　午前９時５９分、官邸発。
　午前１０時２７分、東京・北砂の妙久寺着。故山崎孝明前東京都江東区長の葬儀に参列。
　午前１０時３９分、同所発。
　午前１１時８分、官邸着。
　午前１１時２７分から同４３分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長。同４４分から正午まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。午後０時１分から同１２分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田外務審議官。同４９分から同１時５分まで、自民党新しい資本主義実行本部の本部長代行から労働市場改革に関する提言書受け取り。
　午後１時２３分から同５３分まで、外相。同２時１７分から同２８分まで、「Ｔ７（Ｔｈｉｎｋ７）Ｊａｐａｎ」サミットの園部哲史議長から提言書受け取り。
　午後２時２９分から同５３分まで、塩崎恭久元厚生労働相らから薬剤耐性に関する提言書受け取り。赤堀毅外務省地球規模課題審議官同席。
　午後３時２７分、官邸発。
　午後３時３４分、東京・丸の内のパレスホテル東京着。
　午後４時２１分から同４０分まで、みどりの式典に出席し、式辞。
　午後４時５３分、同ホテル発。
　午後５時３分、官邸着。同４分から同３９分まで、「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議の白石隆座長。海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長同席。
　午後６時１８分、官邸発。同１９分、公邸着。
　午後６時３８分から同７時８分まで、米誌タイムのインタビュー。
　午後１０時現在、公邸。来客なし。

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