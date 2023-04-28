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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月28日07時13分

【１面トップ】
〔朝日〕医療体制「達成不明」４割　コロナ５類移行　知事アンケート▽来月８日から　正式決定
〔毎日〕コロナ５類移行　最終決定　来月８日　受け入れ体制拡大
〔読売〕著作物利用　緩い日本　　作者団体「学習」に懸念
〔日経〕九電、資本増強２０００億円　燃料高で赤字　優先株、今夏に　電力各社に波及も
〔産経〕原発６０年超　今国会成立へ　法案衆院通過　活用「国の責務」
〔東京〕投票率が上昇　議会勢力激変　杉並区４ポイント↑で女性増、自公後退　リベラル系　合同街宣でアピール
【他の１面独自記事】
◆小選挙区制「よい」５３％　重複立候補「よくない」７２％　本社世論調査（朝日）
◆露放置の地雷除去　ポーランドで訓練　７月　政府がウクライナ支援（産経）
【共通ニュース】
◆米韓、北の核使用に警告　ワシントン宣言　「圧倒的報復」明記
◆女性役員「３０年に３０％」首相表明
◆入管法改正案　自公維国　修正で合意　立民反対　「第三者機関」は白紙
◆トヨタ　世界生産・販売最多　２２年度　北米やアジアで回復
◆スーダン　停戦延長　国軍表明
◆和平仲介　習氏強調　ゼレンスキー氏と電話協議　露侵攻後初▽米、歓迎と警戒
◆米ＧＤＰ　年率１．１％増　１～３月期　成長鈍化２期連続（続）

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