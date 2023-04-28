【１面トップ】

〔朝日〕医療体制「達成不明」４割 コロナ５類移行 知事アンケート▽来月８日から 正式決定

〔毎日〕コロナ５類移行 最終決定 来月８日 受け入れ体制拡大

〔読売〕著作物利用 緩い日本 生 成 Ａ Ｉ 作者団体「学習」に懸念

〔日経〕九電、資本増強２０００億円 燃料高で赤字 優先株、今夏に 電力各社に波及も

〔産経〕原発６０年超 今国会成立へ 法案衆院通過 活用「国の責務」

〔東京〕投票率が上昇 議会勢力激変 杉並区４ポイント↑で女性増、自公後退 リベラル系 合同街宣でアピール

【他の１面独自記事】

◆小選挙区制「よい」５３％ 重複立候補「よくない」７２％ 本社世論調査（朝日）

◆露放置の地雷除去 ポーランドで訓練 ７月 政府がウクライナ支援（産経）

【共通ニュース】

◆米韓、北の核使用に警告 ワシントン宣言 「圧倒的報復」明記

◆女性役員「３０年に３０％」首相表明

◆入管法改正案 自公維国 修正で合意 立民反対 「第三者機関」は白紙

◆トヨタ 世界生産・販売最多 ２２年度 北米やアジアで回復

◆スーダン 停戦延長 国軍表明

◆和平仲介 習氏強調 ゼレンスキー氏と電話協議 露侵攻後初▽米、歓迎と警戒

◆米ＧＤＰ 年率１．１％増 １～３月期 成長鈍化２期連続（続）