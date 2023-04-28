【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク外国為替市場では、米インフレ圧力の根強さを示す指標を受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ停止が遠のくとの見方から、ドル買い・円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円近辺に下落した。午後５時現在は１３３円９６銭～１３４円０６銭と、前日同時刻比３２銭の円安・ドル高。