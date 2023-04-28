不適格な旅客船事業者への罰則強化を柱とする改正海上運送法などが２８日、参院本会議で可決、成立した。昨年４月に発生した北海道・知床半島沖の観光船沈没事故を受け、同法に基づく安全確保命令に違反した個人への懲役刑を新たに導入するほか、法人に対する罰金の上限を１億円へ引き上げる。