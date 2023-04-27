ＮＹ円、１３３円台後半
2023年04月27日22時31分
【ニューヨーク時事】２７日午前のニューヨーク外国為替市場では、インフレ圧力の根強さと堅調な雇用情勢を示す米経済指標の発表を受けてドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３３円台後半に下落した。午前９時現在は１３３円８５～９５銭と、前日午後５時比２１銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３３円台後半
2023年04月27日22時31分
【ニューヨーク時事】２７日午前のニューヨーク外国為替市場では、インフレ圧力の根強さと堅調な雇用情勢を示す米経済指標の発表を受けてドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３３円台後半に下落した。午前９時現在は１３３円８５～９５銭と、前日午後５時比２１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル