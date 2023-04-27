栗原が満塁本塁打 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年04月27日21時29分
ソフトバンクが競り勝った。六回に栗原の満塁本塁打で先制。七回、１点差に迫られたが、直後に近藤の犠飛でリードを広げた。今季初登板の森は制球が良く、６回４安打無失点で白星。楽天は滝中がピンチを招き、鈴木翔が一発を浴びた。
栗原が満塁本塁打 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年04月27日21時29分
ソフトバンクが競り勝った。六回に栗原の満塁本塁打で先制。七回、１点差に迫られたが、直後に近藤の犠飛でリードを広げた。今季初登板の森は制球が良く、６回４安打無失点で白星。楽天は滝中がピンチを招き、鈴木翔が一発を浴びた。
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